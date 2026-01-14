На 14-ия ден от влизането на страната в еврозоната, Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчита голям обем от работа. Председателят Александър Колячев разкри, че броят на сигналите расте. "Масово оплакванията и жалбите, които постъпват при нас - около 1600 за миналата седмица, са свързани предимно със Закона за въвеждане на еврото“, обясни той.Потребителите сигнализират за широк спектър от некоректни практики в търговската мрежа. Най-често срещаните проблеми включват неправилно превалутиране на цените от лева в евро и поставяне на неоснователни условия от страна на търговците, като изискване за плащане само с карта или предоставяне на точни суми в брой. Колячев подчерта пред NOVA, че, за което се следи стриктно.Една от най-дискутираните теми еКалячев обяви, че няма да остави този случай без проверка, въпреки че става въпрос за държавна такса. "Ще поискаме становище на министерството, в което подробно да се обосноват защо се е наложил този скок, кога е било решено това и по отношение на кои документи“, заяви председателят на КЗП.Той допълни, че подобен контрол се извършва и върху общински услуги, като даде пример с Бургас, където е било отменено, и в София, където се проверява сигнал за удвояване на таксата за вход на автомобили в гробищни паркове - от 2 на 4 лева.Комисията излезе с предупреждение, тъй като Българската народна банка (БНБ) отказва да ги заменя. "Това означава, че ако търговецът вземе такава банкнота, губи самият той“, поясни Колячев.По отношение натой беше категоричен, че по закон те трябва да работят само с евро и да връщат ресто единствено в новата валута. Проведени са срещи с браншовите асоциации, за да се гарантира, че операторите ще подсигурят наличности от евро монети в машините си.КЗП прави стриктно разграничение между легитимното вдигане на цените и спекулативните практики. Колячев обясни, че ако малък фризьорски салон повиши цените си заради увеличени разходи за труд и данъци от януари, това може да се счита за обосновано при предоставяне на съответните документи.. "Ако имате 1000 хранителни продукта и кажете: "Заплатите се вдигат“, това не непременно се отразява върху цената на продукта. Тя е зависима по-скоро от доставната цена, отколкото от възнагражденията на персонала“, уточни той., като често работи съвместно с общинските търговски отдели. Колячев призова гражданите да подават сигнали, като увери, че анонимността им се запазва в максимална степен при извършването на инспекциите на терен.За потребителите, пазаруващи онлайн, председателят напомни, че 14-дневният срок за отказ от покупка остава в сила и е ключов механизъм за защита.