За втори ден работата на парламента се блокира заради липсва на кворум
Регистрираха се едва 71 депутати, като от управляващото мнозинство само 9 депутати се регистрираха.
Народните представители от "Възраждане" присъстваха в пленарна зала, но нито един не се регистрира.
Причината да няма кворум втори ден е изказване на председателят на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник, на което той заяви, че партията му няма да осигурява кворум. Последваха го коалиционните му партньори, както и ''ДПС-Ново Начало".
