Днес, 13 април, Православната църква отбелязва паметта на свети мъченик Артемон, като празникът съвпада с втория ден от Великден, известен в народната традиция като Мокрия понеделник. Този ден обединява почитта към раннохристиянския духовник с древните български обичаи за пречистване и здраве чрез силата на водата.

Свети Артемон, роден в Лаодикия, посвещава над 28 години от живота си на духовно служение като дякон и свещеник. В епохата на жестоки гонения срещу християните, той проявява изключителна смелост, като заедно със свети Сисиний унищожава идолите в храма на Артемида. Преданията разказват за неговото чудотворно оцеляване, след като военачалникът Патрикий заповядва да бъде хвърлен в котел с кипящ катран. Според житието му небесната намеса спасява стареца, а той продължава мисията си до своята мъченическа смърт през 303 г. в Азия.

В народния календар вторият ден на Великден е посветен на радостта и социалното общуване. Семействата посещават близки и роднини, разменят козунаци и боядисани яйца, а поздравите за Възкресение Христово не стихват. Централно място в празника заема ритуалното пръскане с вода. Вярва се, че на този ден тя придобива лечебни свойства, прогонва злите сили и осигурява плодородие. Хората обливат домовете си и добитъка, а младите мъже пръскат момичетата като знак за симпатия и пожелание за скорошна сватба.

Традицията изисква денят да преминава в молитва и участие в богослуженията, като се избягва всякаква тежка физическа работа. Мокрия понеделник е време за прошка и духовно обновление, в което християнските ценности се преплитат с вековните корени на българския бит. Празникът служи като мост между религиозното преклонение и народната жизненост, напомняйки, че пречистването е в основата на всяко ново начало, припомня Plovdiv24.bg.