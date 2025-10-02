ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Забраняват дроновете в определени зони и охраняемите граници на летищата
Забранява се експлоатацията без разрешение на безпилотно въздухоплавателно средство в географските зони на безпилотни летателни системи, в които експлоатацията им е ограничена или забранена, също и в охраняемите граници на летищата за обществено ползване. Това е записано в промените в Закона за гражданското въздухоплаване, приети от НС на второ четене.
Разпоредбата няма да се прилага при експлоатация на дронове за дейности, извършвани в обществен интерес от държавни органи, като това включва охрана, отбрана, противодействие на престъпността, осигуряване на пожарна безопасност, защита при бедствия, както и за нуждите на спешната медицинска помощ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1207
|предишна страница [ 1/202 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло
16:13 / 02.10.2025
Шофьорите на "Петрохан": Чистят, хвърлят пясък, но внимавайте има...
15:20 / 02.10.2025
Системата за проверка на глоби в КАТ се срина
15:20 / 02.10.2025
Оранжев код за петък! Ще вали много!
14:51 / 02.10.2025
Росен Желязков: Полагаме усилия за връщането на нелегалните мигра...
14:20 / 02.10.2025
Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя гражданск...
13:51 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета