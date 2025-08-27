ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Забраняват на непълнолетни да карат джетове
По думите му операторите трябва да въведат дейността си според изискванията до 6 месеца след влизането в сила на Закона. "Към момента водните атракциони по морето се регулират само в концесионните договори, където санкцията е прекратяване на концесионния договор. Контролът на Морска администрация пък не включва проверка на специалното оборудване. Тези пропуски и неефективности ще бъдат цел на новия законопроект, с който се цели да се въведат общи условия за безопасност", допълни министърът.
"Ще има публичен електронен регистър. Там ще има професионална застраховка, план за безопасност. Задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръжението. Изискване за ясни правила, които да са на видно място. Инструктаж на потребители и служители. Подписване на декларация за информирано съгласие. Чрез този закон ще въведем при бездействие и наказателна отговорност", каза още Караджов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хората на 65 и повече години са 24% от населението на страната
10:35 / 27.08.2025
Заплатите в университетите: От 2146 лв. до 5198 лева
10:33 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
10:21 / 27.08.2025
Момиче и момче загинаха в катастрофа, шофьорът и спътник са в бол...
10:19 / 27.08.2025
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:53 / 27.08.2025
Адвокатът на Паскал: Очаква се днес да бъде екстрадиран от Сърбия...
09:45 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета