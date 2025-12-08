Задава се приятно време
Утре над Северна България облачността ще е значителна, на много места главно по поречието на Дунав видимостта ще е намалена. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9°.
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове по северното крайбрежие със значителна облачност и намалена видимост. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
