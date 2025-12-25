Задръстване на проход "Предела". Това съобщи пътният експерт Диана Русинова.По думите ѝ пътят не е добре обработен за сняг и зимни условия."Трафикът е спрял поради тежкотоварен автомобил тръгнал без вериги и аварирал. Има лед по платното за движение", допълва тя.АПИ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.