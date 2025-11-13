Задръстването на АМ "Тракия" е брутално!
Причината е горящо ремарке на тир на 80-ти километър от аутобана.
Колите се движат изключително бавно, потвърждават читателите ни.
Шофирайте внимателно!
