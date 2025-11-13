Сподели close
Километрично задръстване се е образувало по АМ "Тракия" в посока Пловдив. За това съобщи читател на "Фокус".

Причината е горящо ремарке на тир на 80-ти километър от аутобана.

Колите се движат изключително бавно, потвърждават читателите ни.

Шофирайте внимателно!