Километрично задръстване се е образувало по АМ "Тракия" в посока Пловдив. За това съобщи читател наПричината е горящо ремарке на тир на 80-ти километър от аутобана.Колите се движат изключително бавно, потвърждават читателите ни.Шофирайте внимателно!