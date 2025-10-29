ЗАРЕЖДАНЕ...
Задръстването на АМ "Тракия" е километрично
От АПИ информират, че временно движение при км 77 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента, поради пътнотранспортно произшествие.
Трафикът се регулира с временна сигнализация и от "Пътна полиция".
