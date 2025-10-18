ЗАРЕЖДАНЕ...
Задръстването на "Тракия" е адско!
Опашките са километрични, а колите не помръдват. Припомняме, че по-рано днес катастрофа предизвика тапа на магистралата.
Инцидентът се случи на 29-ти километър на аутобана.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
