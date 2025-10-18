Сподели close
Задръстването на АМ "Тракия" в посока София е кошмарно, съобщи репортер на "Фокус"

Опашките са километрични, а колите не помръдват. Припомняме, че по-рано днес катастрофа предизвика тапа на магистралата. 

Инцидентът се случи на 29-ти километър на аутобана.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!