ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задръстванията по АМ "Тракия" не спират
"Няма възможност за изпреварване. Максимум 90 км/ч е скоростта", обясняват те.
Причината за задръстването не е известна към момента.
Шофирайте внимателно!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ще има рязко вдигане на заплатите?
12:41 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украи...
12:16 / 18.08.2025
Стартовите комплекти с българските евромонети за гражданите ще са...
12:15 / 18.08.2025
Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
11:22 / 18.08.2025
Калин Стоянов с пореден удар по президента Румен Радев и НСО: Тов...
11:20 / 18.08.2025
Спасители обясниха, че не са длъжни да помагат на удавници, прене...
11:18 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета