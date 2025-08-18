© Facebook Задръстванията по АМ "Тракия" не спират. От Чирпан в посока София има плътна, километрична колона в двете ленти. Това съобщават пътуващи в социалните мрежи.



"Няма възможност за изпреварване. Максимум 90 км/ч е скоростта", обясняват те.



Причината за задръстването не е известна към момента.



Шофирайте внимателно!