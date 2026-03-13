Задължи България да признава юридическата смяна на пола на гражданите на Блока
©
Съдът постанови, че съгласно разпоредбите на правото на ЕС относно свободното движение и основното право на личен и семеен живот, държавите-членки имат задължението да признават юридически пола, по който живеят, на своите граждани, които са упражнили правото си да се движат и пребивават в друга държава-членка, в регистрите за гражданско състояние; т.е. те трябва да разполагат с функционираща процедура за юридическо признаване на пола. Това е така, защото, както потвърди Съдът, документите за самоличност и паспортите са от ключово значение за гражданите на ЕС, за да се ползват от свободата на движение, така че да се избегнат "значителни неудобства“, по-специално по време на проверки на самоличността, при трансгранични пътувания или в професионална среда. Следователно държавите-членки трябва да предоставят документи за самоличност и вписвания в регистрите за гражданско състояние, които съответстват на "живия пол на лицето".
Съдът припомни също, че толерирането на дискриминацията срещу транс лица нарушава тяхното достойнство и свобода. Той също така реши, че националните съдилища не са обвързани с решенията на Върховния съд, които противоречат на днешното решение и на правото на ЕС.
Делото е заведено от българска транс жена, която понастоящем живее в Италия и на която българските съдилища са отказали признаване на нейния пол и име в българските документи в продължение на почти десетилетие.
Още от категорията
/
Здравният министър: Положението при базите за медицински хеликоптери е притеснително, създава риск за целия проект
13:06
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
12:40
Министърът на образованието: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
10:14
Дацов: Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят
12.03
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли формално към жалбите за високите сметки за ток
12.03
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
12.03
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.