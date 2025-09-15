ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задължителна матура по математика в 12 клас не се предвижда
По думите му промяната в образователните изпити трябва да започне с новия вариант на матурите в 7 и 10 клас.
Децата трябва да спрат да наизустяват учебния материал, а да походят с разбиране. Проблемът е, че младите хора не изграждат трайни знания.
Втората цел на промяната е да спре пренебрежителното отношение към природните науки.
"Може да има по-малко неща научени, но да са ги разбрали."
Според министъра в учебния план има недостиг на часове по математика, физика и химия. Точно при тези три предмета младежите имат най-слаби резултати.
"Искаме да увеличим часовете и след това ще преценим за задължителна матура."
По думите му в момента тече обществено обсъждане за промяна на образователната структура. Темите са свързани с приключване на основното образование и промените в профилираното и професионалното образование.
Според анализите основното образование трябва да бъде приключено на по-късен етап, но мненията на хората клонят то да се завършва след 7 клас.
На въпрос, свързан с преподаването на религия от християни преподаватели на деца мюсюлмани, министърът отговори, че акцентът ще бъде повече върху възпитанието и общочовешките ценности на уважение и толерантност.
"Няма да се проповядва разделение, а доброта", категоричен бе Вълчев.
