Задължително обърнете внимание на това рядко, но опасно усложнение на пневмония при деца
©
"Хидропневмоторакс е рядко усложнение на пневмония, особено при деца.
Обикновено се свързва с онкологични заболявания, травми, фистули или медицински интервенции", пише тя във Facebook профила си.
Лекарят подчертава и за възможна връзка на заболяваенето с COVID-19 и Мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C).
По думите й наскоро докладван ръст на инфекции с Група А Стрептококи (GAS) в Европа.
"Има и случай на здраво дете с MIS-C и GAS-инфекция, развило тежък хидропневмоторакс, подчертава нуждата от повишено внимание към редки, но сериозни усложнения на пневмонията", пише тя като оставя и линк към научната си сататия.
