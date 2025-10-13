След 45-годишна възраст в организма настъпват промени, които увеличават риска от много сериозни заболявания, особено сърдечно-съдови.Експертите подчертават, че редовната проверка на определени кръвни параметри поне веднъж годишно може да открие потенциални проблеми в ранен етап, предотвратявайки развитието на опасни заболявания.Мониторингът на няколко показателя е ключов за здравето на сърцето и съдовете.Хомоцистеинът е аминокиселина, чиито повишени нива могат да увредят стените на кръвоносните съдове и да увеличат риска от атеросклероза, инфаркт и инсулт. Важно е също да се следи С-реактивният протеин (CRP), който показва скрито възпаление в организма, както и липидният профил, който включва нивата на "добър“ и "лош“ холестерол.За да се открие навреме рискът от диабет, е необходимо да се провери нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c). Този показател отразява средното ниво на кръвната захар през последните 2-3 месеца. Ако е по-високо от нормалното, това показва хронично висока захар, която неусетно разрушава кръвоносните съдове, нервите и вътрешните органи.Освен това, струва си да се обърне внимание на функционирането на черния дроб и бъбреците. Повишените нива на ензимите ALT и AST могат да бъдат признак на възпалителни процеси или стеатоза на черния дроб.А високите нива на креатинин могат да показват влошаване на бъбречната функция. Редовното наблюдение на тези показатели ви позволява да идентифицирате проблеми, които изискват медицинска намеса своевременно.И накрая, не забравяйте за витамин D, който играе ключова роля за здравето на костите. Неговият дефицит значително увеличава риска от остеопороза и опасни фрактури.Навременните изследвания помагат не само за предотвратяване на заболявания, но и за своевременно коригиране на начина ви на живот, което е ключът към дълголетието след 45 години.Източник: Zdrave.to.