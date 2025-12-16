Задържаха директора на родно училище заради скрити камери в тоалетните
Разследването е свързано с поставянето скрити камери в сградата училището, с които вероятно са следени част от учениците, проверени са и тоалетните, научи БНТ от източници, близки до разследването.
По първоначална информация от източници от училището и от полицията - става въпрос за 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски“.
Според източници на БНТ сигналът е бил подаден в ГДБОП от бивши служители на училището, които твърдят, че са били притискани и тормозени от директора.
По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия продължават
