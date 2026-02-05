Задържаха гинеколога и съпругата му за след скандални записи от кабинет в София
© NOVA
Припомняме, че в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.
Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и "Медицински надзор".
Още по темата
/
ВМРО за скандалите в козметични салони: Българската жена е оставена без защита в собствената си държава
13:03
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове! Жени в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Адвокат: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02
Още от категорията
/
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабриката на ужасите", където са заснемани и клипове с изтезания над животни
04.02
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.