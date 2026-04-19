Главният секретар на МВР Георги Кандев излезе с официална информация относно провеждащите се в страната предсрочни парламентарни избори, видя Burgas24.bg.

По думите му всички секции в страната са отворили по график в 07:00 ч.

С охраната на изборите са ангажирани 15 408 служители на реда, подчерта той.

"В реално време следим всички подадени сигнали като до момента са подадени 93 сигнала и са образувани 8 досъдебни производства. Зад историята на част от онлайн сигналите не винаги е такава, каквато е представена в мрежата, но въпреки това ние проверяваме всеки един подаден сигнал независимо дали е подаден при нас на хартия, или е в социалните мрежи", категоричен бе Кандев.

Той подчерта, че вчера в района на Благоевград е подаден сигнал на телефон 112, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител е "притискан и заплашван от два големи джипа с лица в него".

"На сигнала е реагирано незабавно като са установени лицата, които са се возили в джиповете. Същите са задържани във Второ РПУ - Благоевград", уточни Кандев и сподели за още един тревожен случай, в село Микре.

"Там е получен сигнал, че мъж и жена заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. На сигнала е реагирано незабавно като са установени лицата, които са отправяли заплахите, а те са задържани в РПУ - Сандански.

"И днес ще бъдем на нашия пост и ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления не само срещу изборните нарушения, а срещу всички престъпления, фиксирани в Наказателния кодекс.