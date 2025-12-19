Интернет адрес за споделяне на порнографско съдържание с видимо малолетни и непълнолетни лица провокира незабавни действия от страна на СДВР и дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи на брифинг днес, предаде репортер наВ резултат на оперативно-издирвателните мероприятия е установен и физическият адрес, където се е използвал IP-адресът. Събраните материали са докладвани в СРП, а лицето е задържано за 24 часа.Образувано е досъдебно производство, по което са изискани разрешения за претърсване и изземване на адреса, които бяха проведени днес. Там е установено лице на 29 години, неизвестно на МВР до момента. Иззети са множество компютърни конфигурации, лаптопи и цифрови носители с порнографско съдържание с деца.Материалите са сваляни със специализиран софтуер от чуждестранни сайтове. Няма данни задържаният да е заснемал такъв тип съдържание. Лицето е в полезрението на полицията от около 2 месеца и половина, като активно се разследва.Предстои съставяне на експертизи.