Задържаха мъж за разпространение на порнографски материали с деца
В резултат на оперативно-издирвателните мероприятия е установен и физическият адрес, където се е използвал IP-адресът. Събраните материали са докладвани в СРП, а лицето е задържано за 24 часа.
Образувано е досъдебно производство, по което са изискани разрешения за претърсване и изземване на адреса, които бяха проведени днес. Там е установено лице на 29 години, неизвестно на МВР до момента. Иззети са множество компютърни конфигурации, лаптопи и цифрови носители с порнографско съдържание с деца.
Материалите са сваляни със специализиран софтуер от чуждестранни сайтове. Няма данни задържаният да е заснемал такъв тип съдържание. Лицето е в полезрението на полицията от около 2 месеца и половина, като активно се разследва.
Предстои съставяне на експертизи.
