Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа И.Д. Той е обвинен за това, че умишлено умъртвил 72-годишен мъж.Престъплението е осъществено на 28 декември 2025 година в село Маломир, обл. Ямбол. Убийството е извършено с особена жестокост за убития.По време на разследването е установено,че обвиняемият и пострадалият са се познавали. Те са консумирали алкохол в питейно заведение, след което са отишли в къщата на 72-годишния мъж. Според събраните към настоящия момент доказателства между него и обвиняемия възникнал конфликт, в следствие от който И.Д. взел нож и нанесъл удари с него в тялото на другия мъж.Пострадалият е установен в безпомощно състояние в дома си. Транспортиран е бил в болнично заведение, където е починал от раните си.Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.