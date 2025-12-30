Задържаха мъж за жестоко убийство
© Фокус
Престъплението е осъществено на 28 декември 2025 година в село Маломир, обл. Ямбол. Убийството е извършено с особена жестокост за убития.
По време на разследването е установено,че обвиняемият и пострадалият са се познавали. Те са консумирали алкохол в питейно заведение, след което са отишли в къщата на 72-годишния мъж. Според събраните към настоящия момент доказателства между него и обвиняемия възникнал конфликт, в следствие от който И.Д. взел нож и нанесъл удари с него в тялото на другия мъж.
Пострадалият е установен в безпомощно състояние в дома си. Транспортиран е бил в болнично заведение, където е починал от раните си.
Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
Още от категорията
/
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
08:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Грипът поваля изведнъж
12:54
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.