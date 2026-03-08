Полицията задържа мъж, заподозрян в кражбата на десетки електрически тротинетки, чиито батерии впоследствие продавал в интернет. Превозните средства са собственост на фирма за тротинетки под наем, а щетите се изчисляват на няколко хиляди левове.Сигнал за проблема подали потребители чрез мобилното приложение, през което се наемат тротинетките. След проверка служители на компанията открили част от скутерите без батериите им и уведомили полицията.Всички откраднати тротинетки били в района на бул. "Цар Борис III“ в София. От записите на охранителни камери станало ясно, че кражбите са извършвани през светлата част на денонощието. След проведени оперативни действия извършителят е установен и задържан за 24 часа от служители на Столична дирекция на вътрешните работи.Разследващите установили, че след като изваждал батериите от тротинетките, мъжът ги съхранявал в дома си и по-късно ги продавал в интернет сайтове, информира Nova tv. При претърсване в жилището му са открити откраднатите батерии, както и други акумулатори и тротинетки, включително на друга компания.По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата вече е повдигнала обвинение на задържания. Установено е също, че той е работил във фирма за тротинетки под наем.Според оперативния мениджър на фирмата за тротинетки под наем Теодор Рачев всяка батерия съдържа около 50 отделни клетки, които могат да бъдат продавани поотделно. Стойността на една батерия на вторичния пазар достига около 200 лева.