Задържаха трима чужденци и младеж с марихуана
Униформените намерили и иззели 6 опаковки растителна маса, увита и пресована в черно тиксо, 2 полиетиленови плика със същото вещество, електронна везна и гриндер. Направените експертни справки показват, че иззетото количество е над 840 грама марихуана. На място с полицейска заповед до 24 часа са задържани 30-годишен чужд гражданин, с право на продължително пребиваване у нас и други двама постоянно пребиваващи чужденци на по 31-години.
Образувано е досъдебно производство по чл. 354 а, ал.1 от НК, работата по което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. На единия от задържаните след доклад на материалите му е повдигнато обвинение и изменила мярката в "задържане под стража“ за срок до 72 часа.
На 22 декември, около 19 часа, след получена оперативна информация криминалисти от Девето РУ спрели за проверка пред жилищен блок 19-годишен софиянец. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента му, в нощно шкафче е отрит и иззет вакуумиран пакет, съдържащ суха растителна маса, 3 по-малки полиетиленови плика със същото съдържание и електронна везна. Според експертната справка иззето количество е 300 грама марихуана. Младежът е задържан до 24 часа, образувано е досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение, а мярката му е удължена до 72 часа.
