Задържаха у нас жена, обявената с червен бюлетин за издирване от Интерпол
©
До задържането се е стигнало в хода на оперативните действия за установяване на лице, укриващо се от наказателно преследване за извършено тежко криминално престъпление /убийство/ на територията на Кралство Белгия.
Уведомени са компетентните власти с оглед предприемане на съответните последващи действия, добавиха от ОДМВР-София.
Още от категорията
/
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
16.11
Жена е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.