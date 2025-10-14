Сподели close
По-рано ви съобщихме, че вчера млад мъж от Ямбол е нанесъл телесна повреда на 5-годишно дете, прострелвайки го в областта на главата.

Районна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа обвиняемия Т.С и престъплението е квалифицирано от Наказателния кодекс.

Установено е, че телесното увреждане,е причинено от изстрел с пневматичен пистолет, произведен от обвиняемия.

Предстои Районна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на Т.С.