Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Задържане под стража" за младежа, причинил смъртоносната катастрофа в София
Автор: Екип Burgas24.bg 17:42Коментари (0)187
©
21-годишният Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, ще бъде задържан под стража.

Това реши Софийският градски съд, който гледа мярката. Тя може да бъде обжалвана в срок от 3 дни, считано от днес, предаде bTV.

Следващото дело срещу Виктор Илиев ще бъде на 26 август.

Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.

Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване".



Още по темата: общо новини по темата: 25
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
16.08.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Огненият ад в Стара Загора: Пожарът е под контрол, хеликоптер е н...
18:44 / 17.08.2025
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
18:45 / 17.08.2025
Христо: Още съм на 22 години, а животът ми свършва!
18:46 / 17.08.2025
"Задържане под стража" за младежа, причинил смъртоносната катастр...
18:45 / 17.08.2025
Прокуратурата: Виктор, врязал се в автобус в София, е дишал райск...
17:43 / 17.08.2025
Очаква се да бъде обявено частично бедствено положение заради пож...
17:44 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Катастрофи в България
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: