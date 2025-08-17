"Задържане под стража" за младежа, причинил смъртоносната катастрофа в София

© 21-годишният Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, ще бъде задържан под стража.



Софийският градски съд наложи постоянна мярка за неотклонение на Виктор И., обвинен за катастрофата с превишена и несъобразена скорост в София и за причиняване на смърт по непредпазливост на един човек.



Съдът намери, че са налице всички основания за налагане на най-тежката мярка - обосновано предположение, висока обществена опасност на извършеното и опасност лицето да се укрие при изменение на мярката.



Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд - София.