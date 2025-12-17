Задържаният директор: Аз не съм слагал камери в тоалетните
На влизане в съда тази вечер, директорът беше повече от лаконичен:
"Аз не съм слагал камери в тоалетните. Станало е преди да бъда назначен. Не желая да коментирам, нека мине разследването", заяви Евтимов.
ФОКУС припомня, че по-рано днес СДВР даде брифинг, на който стана ясно, че сигналът е подаден от леля на ученичка от 9 клас в . Съмнението ѝ е било, че има камери, заснемащи учениците, посещаващи тоалетните. След проверка на сигнала е установено, че има датчици за движение и скрити камери за видеонаблюдение. Чрез тези камери, по специални трасета, сигналът достига до стаята на директора.
Държавната агенция за закрила на детето: Използването на видеонаблюдение трябва да е в най-добрия интерес на детето
17:23
Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно над писоарите и са отивали в телефона на директора
15:14
Кметът на София за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
09:29
Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни за нещо, даже казват, че много са постигнали
20:09
