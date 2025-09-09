ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зафиров: Не е нужно за всяка моя среща да уведомявам премиера
Зафиров категорично заяви, че е нормално партия като БСП да има официална делегация на едно историческо събитие – 80 години от края на Втората световна война и края на японската окупация. "Имаме отлични отношение с Китайската комунистическа партия, а посещението имаше и икономически характер – стъпки към насърчаване на стокообмена и на туризма. Само след няколко дни ще се проведе и смесената българо-китайска икономическа комисия на ниво заместник- министри на икономиката", каза още Атанас Зафиров.
Вицепремиерът е на мнение, че България трябва да е отворена за сътрудничество с глобалните икономики. Той се върна към посещението като отбеляза, че държавният протокол изисква гостът да бъде обявен във всичките му качества и затова е бил представен и като вицепремиер, но на всички табели, които ги посрещали е било написано "Делегация на БСП".
Зафиров подчерта, че той е бил в годишен отпуск по време на посещението и е чест за него да бъде гост на парада и на приема след това.
Той обяви, че не е разговарял с лидерите на Русия, Беларус и КНДР, но е провел среща с президента на Киргизстан, с която държава нямаме почти никакви отношения. Той обясни, че Киргизстан е голям производител на памук в светлината на бъдещия завод за барут, който ще бъде построен.
Атанас Зафиров призова за прагматичност във външната политика и определи отношенията си с премиера Росен Желязков като отлични. Заяви, че не се е срещал с него след завръщането си България, но ще се видят на редовното заседание на Министерския съвет в сряда.
По отношение на бъдещите президентски избори лидерът на БСП е на мнение, че трябва левицата да излезе със своя кандидатура, не да се търси такава на ниво "управляваща коалиция".
