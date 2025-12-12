Атанас Зафиров ден след като правителството подаде оставка, предаде репортер на ФОКУС.
В централата присъстваха и представители на коалицията “БСП- Обединена левица".
"Исторически БСП и партиите от Левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните ни интереси. В това управление бяхме с увереността, че то е необходимо, за да се стабилизират основните системи в държавата - социалната, здравната, икономическата и финансовата", посочи Зафиров след Коалиционен съвет на Левицата.
Вицепремиерът в оставка посочи какво постиженията на БСП:
"За по-малко от година ние успяхме да се преборим за провеждането на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, повишение на минималната работна заплата и редица допълнителни социални плащания. Обявихме война на "къщите на ужасите" за стари хора, започнахме реална битка за здравето и сигурността на българските деца. Рестартирахме и ускорихме всички инфраструктуни проекти. Повишихме средствата за спорт и младежки политики, както и изграждането на спортни съоръжения в цялата страна. Направихме и редица мерки за овладяване на водната криза. Спряхме продажбата на оборудването за АЕЦ "Белене" и запазихме възможността за неговата реализация. Стартирахме работата на редица национални съвети и комисии по жизненоважни политики, които не бяха заседавани в продължение на години", допълни Зафиров.
Той посочи, че БСП е категорично против да даде гаранция на стойност 1,2 млрд. евро за Украйна и заяви, че никога не са спирали да чуват протестите.
"И този път също ги чухме. В тях участваше активно младото поколение - това е поколението на нашите деца, част от нашето поколение също беше на тези протести".
От своята страна Румен Петков заяви:
"Ние нямаме основание да се притесняваме от работата на министрите ни и представителите ни в изпълнителната власт. Много е важно за нас е бюджетът да бъде приет, иначе потърпевш ще бъде народът".
И отправих критики към ПП-ДБ:
"Тези хора, които посегнаха върху Конституцията и я направиха невъзможна, днес организират протести. Кои са в домовата книга- нима е тайна?".
Според Петков ПП-ДБ са истинските слуги на модела Борисов- Пеевски.
"Кой извърши съдебната реформа, с която ВСС да бъде разделен на две?", попита той.
Зафиров: Станахме част от правителството заради необходимостта от стабилност
© ФОКУС
Още по темата
/
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
11.12
Костадин Костадинов: Основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват
11.12
Още от категорията
/
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
14:33
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.