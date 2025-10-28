ЗАРЕЖДАНЕ...
Зафиров: Утре ще уточним през какъв период ще се извършва ротацията на председателя на НС
По отношение на Бюджет 2026 той уточни, че достатъчно много разговори са проведени по темата.
"Ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерили сме пресечни точки и ще спазим всички индикативни срокове", допълни Зафиров.
По-рано стана ясно, че управляващите са се договорили за ротацията на председателя на НС.
