|Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим
"Само през последните 10 дни е спаднал наполовина броят на хората, които са без достъп до питейна вода. Това, разбира се, се дължи до някаква степен на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага ВиК холдингът и местните ВиК оператори, както и Бордът за преодоляване на тези дефицити. Няма бедстващи райони", допълни той.
"В Плевен водоподаването е възстановено напълно, в Ловеч също. Това не означава, че дейностите са спрели", каза Зафиров и благодари на депутатите.
"Основната причина за кризата, според заключенията на борда, се дължи на няколко фактора. Наред с климатичните промени, ключов проблем е зле функциониращата и силно амортизирана водопреносна мрежа. Това се потвърди и днес. Средните загуби на вода за страната са 63%, от които 53% са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали метални тръби", каза още той.
Националният борд по водите вече разполага и с функционираща интернет страница, където гражданите могат да се запознаят с решенията и докладите. Създадена е и междуведомствена група, която да идентифицира пропуски в законодателството и да предложи бързи промени за ускоряване на процедурите при бедствени ситуации.
