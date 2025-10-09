Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим

© За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата. Това каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти по време на закриването на интерактивната кампания "Ескейп стая на колела" пред Националния стадион "Васил Левски".



"Само през последните 10 дни е спаднал наполовина броят на хората, които са без достъп до питейна вода. Това, разбира се, се дължи до някаква степен на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага ВиК холдингът и местните ВиК оператори, както и Бордът за преодоляване на тези дефицити. Няма бедстващи райони", допълни той.



"В Плевен водоподаването е възстановено напълно, в Ловеч също. Това не означава, че дейностите са спрели", каза Зафиров и благодари на депутатите.



"Основната причина за кризата, според заключенията на борда, се дължи на няколко фактора. Наред с климатичните промени, ключов проблем е зле функциониращата и силно амортизирана водопреносна мрежа. Това се потвърди и днес. Средните загуби на вода за страната са 63%, от които 53% са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали метални тръби", каза още той.



Националният борд по водите вече разполага и с функционираща интернет страница, където гражданите могат да се запознаят с решенията и докладите. Създадена е и междуведомствена група, която да идентифицира пропуски в законодателството и да предложи бързи промени за ускоряване на процедурите при бедствени ситуации.