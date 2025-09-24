Новини
Зафиров след заседанието на Националния борд по водите: Има цели области, които са лишени от европейско финансиране
Автор: Ваня Кузманова 17:18Коментари (0)127
© Булфото
"Има цели области, които са лишени от европейско финансиране, защото не са консолидирани ВиК дружествата. Ще предложа в бюджета да се сложат проекти с предимство за ВИК проекти", заяви на брифинг председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров след заседанието на Националния борд по водите. 

"Посоката на предприетите действия е правилна, но темпото е незадоволително. Темповете на амортизация изпреварват в пъти темповете, с които се обновява", допълни вицепремиерът.

По думите му за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа са необходими 3,7 милиарда лева. "Едва 25% от подадените проекти в общините са за подновяване и ремонт на ВиК инфраструктура", каза още той.

"Бордът ще се събира два пъти в месеца. И веднъж в месеца председателят на борда ще докладва на НС. Следващото заседание е на 9 октомври", посочи Зафиров.



