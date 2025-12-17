Атанас Зафиров след консултацията при президента Румен Радев.
Той подчерта, че "БСП - Обединена левица" ще настоява за редовен бюджет.
"Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година с евро и то в трудни месеци януари и февруари", добави Зафиров.
Зафоров: Рисково е да влизаме в 2026 с удължителен бюджет
©
Още по темата
/
Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
15.12
Още от категорията
/
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефове на службите
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.