Темата с бюджета беше ключова в разговора. Изразихме загриженост за евентуалното неприемане на редовен бюджет. С изненада научаваме за тази промяна в позицията на нащите партньори. Това каза пред медиите вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров след консултацията при президента Румен Радев.

Той подчерта, че "БСП - Обединена левица" ще настоява за редовен бюджет.

"Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година с евро и то в трудни месеци януари и февруари", добави Зафиров. 