Загина блъсната от влак жена
Автор: Цвети Христова 12:03
© Facebook(архив)
Жена е загинала, след като е била блъсната от влак в района на Нови Искър. Това съобщиха от ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура“ за Sofia24.bg.

По думи на машиниста, тя се е хвърлила под влака в последния момент. 

Влакът се е движил от Русе за София. 

Сигналът е получен в 20:44 часа. Следствените действия са приключили и влакът е потеглил отново в 23:32 часа.



