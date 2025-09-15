ЗАРЕЖДАНЕ...
|Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Инцидентът е станал около 9:30 часа.
Мъжът е карал със 218 км/ч., а автомобилът е бил със слик гуми", съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Той е с огромни материални щети и разполовен.
"При инцидента няма други пострадали, по случая тече разследване", допълниха от полицията.
