На 48 години е бил мъжът, който се заби в дърво на бул. "Ботевградско шосе" в София и загина, потвърдиха за "Фокус" за СДВР.



Инцидентът е станал около 9:30 часа.



Мъжът е карал със 218 км/ч., а автомобилът е бил със слик гуми", съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Той е с огромни материални щети и разполовен.



"При инцидента няма други пострадали, по случая тече разследване", допълниха от полицията.



