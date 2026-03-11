Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Законопроектът за лобизма влиза на първо четене в пленарна зала. Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание. Вносители са бившият министър на правосъдието Георги Георгиев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и група народни представители.

Целта на законопроекта е да бъде осигурена прозрачност, равноправен достъп и ред, по който всички заинтересовани физически и юридически лица – представители на интереси, да изразяват мнение и да оказват въздействие в процеса на изработване на нормативни актове и други актове, които имат значение за формулиране на основните насоки на обществено развитие.