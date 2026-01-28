На второ четене в зала народните представители закриха Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, "БСП-ОЛ", "ДПС-Ново Начало", ИТН и трима независими депутати, предаде репортер наКакво се случва с функциите на КПК?Нейните функции се разделят на две части. Функцията, свързана с подаването на годишните декларации за конфликт на интереси, се прехвърля към Сметната палата. Разследващите функции на Антикорупционната комисия се прехвърлят на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".Също така КПК предава на Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и създадените бази данни, съдържащи информация за тези производства.Първоначално се предвиждаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.