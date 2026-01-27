Закриха КПК на второ четене в комисия, функциите й отиват в ГДБОП и Сметната палата
©
С приетите промени функциите на КПК се прехвърлят към Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) и към Сметната палата.
Депутатите одобриха редакция, предложена от председателя на правната комисия Анна Александрова (ГЕРБ-СДС), според която КПК предава на Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и създадените бази данни, съдържащи информация за тези производства. Първоначално се предвиждаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.
Отхвърлени бяха предложенията на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) и "Възраждане" архивната информация и базите данни на КПК да бъдат прехвърлени към ГДБОП, а не към ДАНС.
Още по темата
/
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Още от категорията
/
Общинският съвет одобри продължаването на реконструкцията на ул. "Одрин" до кв. "Долно Езерово"
11:22
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
26.01
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на кампанията, защото след това ще трябва да се сключва коалиция
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.