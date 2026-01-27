С 12 гласа "за", 5 "против" и един "въздържал се" народните представители закриха Комисията за противодействие на корупцията (КПК) на второ четене в Комисията по конституционни и правни въпроси. Очаква се предложението да бъде внесено за гласуване на второ четене и в пленарната зала, с което закриването на КПК да стане окончателно.С приетите промени функциите на КПК се прехвърлят към Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) и към Сметната палата.Депутатите одобриха редакция, предложена от председателя на правната комисия Анна Александрова (ГЕРБ-СДС), според която КПК предава на Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и създадените бази данни, съдържащи информация за тези производства. Първоначално се предвиждаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.Отхвърлени бяха предложенията на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) и "Възраждане" архивната информация и базите данни на КПК да бъдат прехвърлени към ГДБОП, а не към ДАНС.