От сигнал подаден до "Антиспекула" става ясно, че при преминаването от лева в евро е регистрирана спекула в цените на абонаментните карти за известни фитнес зали у нас.Заплатена на 25.11.2025 година месечната такса е била 72 лв или 36.81 евро.Още преди да влезем официално в еврозоната на 12.12. 2025 търговецът завишава цената видимо, за да бъде закръглена в евро, така потребителят заплаща 78.23 лева или 40 евро. Видимо цената е закръглена, но не в полза на клиента."Търговци от всякакви сфери - на храни, лекарства, услуги, предварително повишават цените в лева, за да могат да ги превалутират в точна сума в евро. И не само че е на по-висока цена, но с поне няколко процента", коментират от организацията.