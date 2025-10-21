ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му
По думите му деянието е посегателство върху държавността на България. "Никой от нас не може да бъде спокоен - няма значение дали си прокурор, или обикновен гражданин. Нападнат е пред дома си физически, изключително грубо и брутално", каза той.
Кънев коментира, че към момента на дейците не са ясни. "Най-вероятно (бел от ред: нападението) е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто или спор по повод футболен отбор“, каза още той.
