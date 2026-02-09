Една от най-големите издателски групи на учебници- "Просвета“ внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката нови учебници и учебни комплекти, по които ще се преподава от следващата учебна 2026/2027 година.Промените са свързани с въвеждането на еврото – навсякъде в съдържанието левът и стотинката са заменени съответно с евро и евроцент.По математика и география и икономика за 5. и 6. клас има нова учебна програма и учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН. Паралелно с това е отразена и промяната на валутата във всички текстове, примери и задачи.ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП:математика - 1. и 2. клас;технологии и предприемачество – 1. и 2. клас.ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:математика – 5. и 6. клас;география и икономика – 5. и 6. клас;технологии и предприемачество – 5. и 6. клас;компютърно моделиране и информационни технологии – 7. клас.