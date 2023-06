"Замунда" отговори на обвиненията: Сътрудничим си с ГДБОП от години 

© На 1 юни 2023 г. БАМП (Българска асоциация на музикалните продуценти) разпространи съобщение, че е спечелила първото дело в България за блокиране на достъп до пиратски сайтове и по-конкретно - платформите Zamunda и ThePirateBay.



Днес на сайта на "Замунда" се появи официален отговор на платформата, в който се обяснява, че платформата от години следи стриктно за нарушаване на авторски права и премахва качени връзки към материали, чието публикуване е против правилата.



Публикуваме текста без редакторска намеса:



"Уважаеми членове и медии,



Бихме желали да дадем няколко уточнения и обяснения, свързани с настоящите събития, в които сме замесени, като основание за съдебно преследване на определени фирми, които нямат нищо общо с дейността ни. От публикуваното съдебно решение (линк) се вижда, че голяма част от фактологията, заложена в него, е силно генерализирана, повърхностна и се разминава с действителността.



Като начало бихме искали да уточним, че след разделението на Zamunda през 2013 година, Zamunda.NET като платформа (със запазена търговска марка Zamunda.NET) се поддържа от нашия екип и се намира САМО и ЕДИНСТВЕНО на следните два домейна: www.zamunda.net и www.zamunda.ch (последният е огледален адрес на основния).



Ние нямаме нищо общо с останалите портали, които носят подобно наименование и се опитват да трупат популярност, използвайки това име. В публикуваното съдебно решение са изброени и следните домейни (портали): zamundase, bg-zamundanet, zamundatvcom и всички те са обединени в едно общо наименование - zamunda.



Ние не знаем кой стои зад тях и не носим отговорност за публикуваното от тях съдържание.



Що се отнася до Zamunda.NET, то защитата на авторските права и отговорността на платформата бяха едни от основните причини за разделението през 2013 година. Ние, екипът на Zamunda.NET, напълно осъзнаваме своята отговорност относно запазването на правото на интелектуална собственост. Нашата философия е базирана на свободното споделяне на информация, като това не нарушава интересите на други заинтересовани страни, включително автори, разпространители и претенденти за собственост.



Още в началото на 2013 ние (Zamunda.NET) започнахме активно сътрудничество с властите и правоносителите за премахване на докладвани връзки. Усилията ни в тази насока се потвърждават и в доклад на американските власти от 2015 г. (However, in recognition of Bulgarian law enforcement efforts and recent reports that the operators of these sites agreed with rights holders to remove links to unauthorized movies upon notification, the sites are not listed below. линк)



През 2017 г. въведохме система за докладване и мониторинг на материали, които нарушават авторските права. Приемаме заявки за премахване на съдържание и чрез директен контакт на електронната ни поща.



Много от правоносителите, както и представителите на регулаторните власти, в това число и ГДБОП, активно използват системата или каналите за комуникация с нас и ние им оказваме пълно съдействие относно премахването на заявени от тях материали. Постъпилите сигнали обработваме в рамките на 24 часа и, качените от потребителите на Zamunda.NET връзки, които нарушават авторски или други права се премахват незабавно. Всички потребители, които споделят информация в платформата са запознати с правилата за споделяне. В случай на споделен линк към материал, който е заявен като нарушение на авторски права, то материалът се изтрива, а потребителят, който е споделил материала получава предупреждение, за да се избегне повторно споделяне на материала.



Имали сме случаи и на блокиране на акаунти на потребители заради системно нарушаване на правилата.



След години на активно сътрудничество с властите и правоносителите за премахване на докладвани връзки, сме изненадани от пренебрежението към усилията на Zamunda.NET да съблюдава правилата за контрол на обмена на информация.



В потвърждение на това можем да изброим само част от правоносителите, с които си сътрудничим и количеството премахнати линкове по тяхна заявка:



Форум Филм България - над 4000 заглавия



БТВ Студио - над 1300 заглавия



НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП - над 1600 заглавия



7/8 ТВ - всички материали



Централна Библиотека на БАН - над 500 заглавия



HBO - над 1000 заглавия



Колибри - над 420 заглавия



Александра Груп - над 1000 заглавия



ГДБОП - над 100 заглавия



Ентусиаст - над 20 заглавия



АРТЛАЙН Студио - над 20 заглавия



Света на книгите - над 10 заглавия



Издателство "ЕРА" - над 50 заглавия



Асоциация "Българска книга" - над 100 заглавия



Сиела - над 250 заглавия



ПРОФИЛМ - над 500 заглавия



... и много други



Общо количеството премахнати връзки са над 30 000.



В Zamunda.NET има повече от 350 000 връзки, като над 150 000 от тях са неактивни. Това се дължи до известна степен и на системата за контрол на съдържание по съмнения за нарушени авторски права. В нередки случаи самите потребители прекратяват достъпа до споделената от тях информация.



В допълнение бихме искали да кажем, че ние се дистанцираме от сайтове като ThePirateBay, които не споделят нашите ценности и не полагат усилия да премахват и контролират разпространението на материали, за които получават сигнали и претенции от автори, разпространители и други институции.



Що се отнася до конкретното съдебно производство, то искаме да заявим, че въпреки явната ни подкрепа и готовност за съдействие, през всичкото това време Zamunda.NET не е била потърсена, не сме получили никакви сигнали или искове от БАМП (Българска асоциация на музикалните продуценти). В случай на желание от тяхна страна ние ще отговорим на техните заявки, по същия начин, по който обработваме и всички останали.



Нашето лично мнение е, че интернет провайдерите не би трябвало да носят отговорност и да служат като регулатор за достъпа до информация в интернет. Това съдебно решение създава прецедент, който оставя след себе си много въпроси: а тогава защо само тези компании са осъдени, а не всички интернет оператори, които предоставят достъп до тези страници? А защо после не ги осъдим и за всичките останали страници в интернет, които по някакъв начин нарушават нечии права? А сайтовете с екстремистко съдържание, измами, продажба на оръжие, сайтовете за запознанства и т.н. ? Нима и тях можем да вменим като отговорност на интернет провайдерите? По същата причина можете да ги осъдите и за предоставяне на достъп и до YouTube, където също има много материали, накърняващи правото на собственост..."