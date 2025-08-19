Новини
Заплащането на работниците в този град е толкова ниско, че една пенсионерка взема почти толкова, колкото един работник
Автор: Екип Burgas24.bg 13:04
©
Пет области в България са с особено ярко изразено застаряващо население, като над 40% от жителите им са в пенсионна възраст, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Това са областите Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил и Смолян. Според местните жители в Габрово, основните причини за този процес са емиграцията на младите хора в чужбина, причинена от липсата на работа и ниските заплати в региона.

77-годишната Жана Пенчева, която е работила като електротехник почти през целия си трудов стаж в емблематичния за Габрово електротелферен завод, разказва, че в региона все още има млади хора, но те не се задържат. Според нея проблемът е в липсата на работни места и ниските заплати.

"Не че сме възрастни, има и млади хора, но те не се задържат тук. Или пък няма работа“ – споделя Жана Пенчева, пенсионер. Тя добавя, че в миналото Габрово е било истински индустриален център с развита промишленост – текстилна, лека и машиностроителна, и много хора от Южна България са идвали тук за работа.

Местните жители на Габрово обясняват, че в последните години градът е загубил индустриалния си облик, а славата му на "български Манчестър“ вече е отшумяла.

"Дължи се на това, че затвориха всички фабрики. Заплащането на работниците в Габрово е толкова ниско, че една пенсионерка взема почти толкова, колкото един работник. Емиграцията е голяма – Гърция, Турция, Германия, Англия…“ – коментира пред Euronews Bulgaria Виолета Анчева, местен жител.

Други, като Димитрина Стефанова, призовават властите да предприемат мерки за задържане на младите хора в региона.

"Просто младите отиват в чужбина! Нека поне да им осигурят нещо, да направят нещо, за да ги задържат“ – споделя тя.

Евгения Милчева, също жител на Габрово, отбелязва, че въпреки традицията на машиностроенето в региона, в последните години са останали малко шивашки предприятия, които не могат да осигурят високи заплати.

"Габрово по принцип е машиностроителен град, но заплатите в шивашките фирми не са сред най-високите“ – казва Евгения Милчева.

Населението на област Габрово в момента е около 93 800 души, като почти половината от тях са пенсионери. Според данни на РУСО-Габрово, към август месец 2023 г. се изплащат пенсии на 39 572 души, от които 15 970 са мъже и 23 602 са жени. Пенсионерите на възраст 80 и повече години са около 7500 души.

През последните 14 години населението на България е намаляло с около 1 милион души, като този процес продължава да се ускорява, особено в областите с по-висока емиграция и по-ниска раждаемост. Съществува сериозна нужда от мерки, които да подпомогнат развитието на регионите с демографски проблеми и да задържат младите хора в страната.








