Теменужка Петкова.
По думите ѝ решението ще бъде взето на следващото заседание на Министерския съвет. "Вече работим по изчисляването на всяко индивидуално възнаграждение, така че това да се случи още февруари", каза още Петкова.
Петкова е категорична, че не са чакали Асен Василев да ги подсети.
Припомняме, че по-рано председателят на "Продължаваме промяната" заяви, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5%.
Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
Квото Такоа
преди 1 ч. и 13 мин.
Защо бе...да не да има инфлация? Днес я обявиха че е 0.1% инфлацията или по-скоро я няма.
