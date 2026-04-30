Днес офицално започна реализацията на проекта, целящ цялостната подмяна на водопреносната мрежа в село Ново Паничарево, информира Burgas24.bg.

Според администрацията в Приморско инвестицията гарантира сигурност и качество на питейната вода за години напред.

"Този мащабен проект е поредната стъпка към подобряване на инфраструктурата и повишаване качеството на живот. Той поставя основата за бъдещи инвестиции и развитие на село Ново Паничарево", заяви от своя страна кметът на Приморско Иван Гайков.

"Предстоят строителни дейности, които ще създадат временни неудобства. Призоваваме за търпение и разбиране– защото резултатът ще бъде модерна и надеждна система, която ще служи на хората десетилетия напред", предупреди още той.