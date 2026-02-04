Започна превантивна обработка на АМ "Тракия" заради влошаващото се време
© ФОКУС
Репортер на ФОКУС съобщи, че в района на Вакарел вече прехвърча сняг.
ФОКУС припомня, че за утре - 5 февруари НИМХ издаде третата, най-висока степен (червен код) за очаквани значителни валежи (над 65 mm) в южната част от областите Смолян и Кърджали, оранжев код за значителни валежи (до 65 mm) в областите Хасково, Сливен и Стара Загора, жълт код за значителни валежи (до 35 mm) за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово и за южните общини в области Ловеч и Велико Търново.
Жълт код за поледици е в сила през първата половина от денонощието в 7 области в северозападната част от страната и в северните райони от области Ловеч и Велико Търново.
Още по темата
/
НИМХ: Внимание, студ!
03.02
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
02.02
Още от категорията
/
Камера в лекарски кабинет е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени. Видеата са качени в мрежата
20:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.