От днес стартира транспортирането на изборните книжа в страната. МВР осигурява охраната на този процес, както и охраната на изборните помещения. Продължава и превантивната работа срещу нарушения на изборните права на гражданите, като с по-малко полицейски операции са постигнати повече резултати в сравнение с периода на миналите избори. Това стана ясно на брифинга на Координационния съвет за подготовка на изборите.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев оповести броя на получените в МВР до този момент сигнали за нарушения на изборния процес – общо 1042. През 2024 година, 13 дни преди тогавашните избори, сигналите са били едва 179. Общият брой образувани наказателни производства до момента са 308, а през 2024 година са били 58. Образуваните досъдебни производства към днешна дата са 307, а задържаните лица са 183. Към 3 април са проведени 167 специализирани полицейски операции, което е с 6 по-малко от периода на изборите през 2024 г. Когато някой обвинява МВР в прекалена активност, нека да се вземе предвид, че всички тези показатели, са постигнати с далеч по-малък ресурс, съответно резултатите са видимо на брой по-големи, отбеляза Анчев. Заместник-министърът посочи също, че в Пловдив и Велико Търново ще се проведат национални съвещания с областните дирекции, съответно от Южна и Северна България, които ще бъдат посветени изцяло на провеждането на изборите.

Същевременно Министерството на външните работи завърши своята работа по обработване на заявленията за гласуване в чужбина. В законовия срок са публикувани всички заповеди за образуване на избирателни секции извън страната. За повече удобство на избирателите МВнР създаде и интерактивна карта с адресите на секциите в чужбина. Работи се и по логистиката в изпълнение указанията на Централната избирателна комисия. Подготвяме логистичната схема, по която машините ще бъдат изпратени в определените секции извън страната, заяви Боряна Стойнова, директор на дирекция "Информационни и комуникационни системи“ в МВнР.

Ваня Нушева, съветник на министър-председателя по въпросите за изборите, изтъкна също работата на Министерството на електронното управление по удостоверяване на машините под ръководството на ЦИК. По отношение на видеонаблюдението Нушева отбеляза, че за първи път е предвидена възможност за проверка дали телефоните излъчват сигнал в тази част на деня, когато се извършва преброяването на бюлетините и се отразяват изборните резултати в протоколите. Във връзка с осигуряването на достъпност на средата, включително и за незрящите граждани, Министерството на електронното управление изработи вариант, при който да е възможно да се генерират QR кодове и незрящите да се информират за листите на участниците в изборния процес.

Нушева отправи и препоръка към висшите учебни заведения. Знаете младите хора колко активни бяха по време на протестите през ноември и декември месец и изразиха своето желание да участват в управлението на страната - гласуването е една също толкова важна част на този граждански ангажимент, отбеляза тя. Изборният кодекс предвижда, че учащите студенти могат да гласуват само след предоставяне на заверена студентска книжка или документ, а същевременно част от висшите учебни заведения вече използват електронни студентски книжки. Нашата препоръка към висшите учебни заведения е да организират така работата на администрацията, че да предоставят документи, удостоверения или да заверят студентските книжки на студентите, така че те да могат да разполагат с необходимия документи и да гласуват при желание в рамките на изборния ден, заяви Нушева.