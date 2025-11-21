Сподели close
Започнаха дебатите по обсъждане и приемане на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. В пленарната зала са министър-председателят Росен Желязков, министърът на финансите Теменужка Петкова и министри от кабинета, предаде репортер на "Фокус". 

"Фокус" припомня, че план-сметката не беше обсъдена и на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради бойкот на работодателите, които се обявиха категорично против. 

Вчера в пленарната зала бяха прочетени само докладите на парламентарните комисии по проектобюджета на държавата. Преди това депутатите приеха на първо четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Пленарния ден започна с представяне на проектобюджета от финансовият министър, а споровете между управляващи и опозиция не закъсняваха- от ПГ на "Продължаваме Промяната- Демократична България" отново захванаха темата за СУПТО като предупредиха, че бизнес сектора може да се надигне на протест и обявиха, че софтуера е стар и не е подновяван от 5 години. Теменужка Петкова пък определи изказванията на депутатите от ПП-ДБ като сигнал, че не искат да се борят със сивата икономика.