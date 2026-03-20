На 24 март 2026 г. във Варна ще започне деветата активация на Противоминната военноморска група в Черно море MCM BLACK SEA, в която от състава на ВМС на Република България участие ще вземе базов миночистач "Прибой“ с командир капитан III ранг Мирослав Малчев и офицери, заемащи длъжности съответно в бреговия и походния щаб на групата.Освен българският кораб, в групата са включени още два кораба от състава на ВМС на Турция, както и един кораб от състава на ВМС на Румъния.Групата MCM BLACK SEA е създадена с подписването на меморандум между България, Румъния и Турция в началото на 2024 г., с оглед гарантиране безопасността на морския трафик и противодействие на заплахата от морски мини.След активирането си корабите от Противоминната военноморска група в Черно море MCM BLACK SEA ще се включат в многонационалното Военноморско учение “SEA SHIELD 2026", домакин на което ще бъдат ВМС на Румъния.