Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" ЕАД. В този период ще бъде извършена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.
Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания.
